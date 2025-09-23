بالقوة الضاربة.. تشكيل أهلي جدة لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

أعلن ماتياس يايسلة مدرب أهلي جدة، التشكيل الأساسي لمواجهة بيراميدز، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "الإنماء" في كأس إنتركونتيننتال.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

إدوارد ميندي، محمد عبدالرحمن، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، ماتيو دامس، فرانك كيسيه، أتانجانا، إنزو ميلوت، رياض محرز، جالينو ويندرسون، إيفان توني.

وبدأ فريق أهلي جدة الموسم الحالي بتحقيق الفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نظيره فريق النصر. ولم يتعرض إلى الخسارة في أي مباراة سواء في دوري روشن خلال الموسم الجاري أو دوري أبطال آسيا أو الكأس المحلية.

ويمتلك فريق أهلي جدة السعودي ميزة كبيرة أمام بيراميدز حيث تتيح له القوانين واللوائح في تلك المباراة مشاركة اللاعبين الأجانب لاسيما وأنه يمتلك 11 لاعبا أجنبيا.