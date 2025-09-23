أحمد موسى: موقف مصر وجودي في القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن فلسطين هي القضية الرئيسية داخل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض الزعماء تحدثوا لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجودي في هذه القضية وإحيائها في المحافل الدولية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس الراحل أنور السادات عندما ذهب إلى الكنيست كان من أجل الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت من أجل حل الدولتين.

وأضاف أن الكلمة كُتبت بكل قوة، وتحدثت عن السلام وحل الدولتين، مؤكداً رفض التهجير تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم لمدة 55 دقيقة رغم أن الكلمة المقررة كانت 15 دقيقة فقط، مبينًا أنه انشغل بالشكوى من تعطل الأسانسير، وهاجم الأمم المتحدة، وتطرق إلى ملف غزة لمدة 8 دقائق فقط دون أن يذكر السلام نهائيًا، وهاجم جو بايدن.