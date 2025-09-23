قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
توك شو

أحمد موسى: موقف مصر وجودي في القضية الفلسطينية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن فلسطين هي القضية الرئيسية داخل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض الزعماء تحدثوا لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجودي في هذه القضية وإحيائها في المحافل الدولية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس الراحل أنور السادات عندما ذهب إلى الكنيست كان من أجل الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت من أجل حل الدولتين.

وأضاف أن الكلمة كُتبت بكل قوة، وتحدثت عن السلام وحل الدولتين، مؤكداً رفض التهجير تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم لمدة 55 دقيقة رغم أن الكلمة المقررة كانت 15 دقيقة فقط، مبينًا أنه انشغل بالشكوى من تعطل الأسانسير، وهاجم الأمم المتحدة، وتطرق إلى ملف غزة لمدة 8 دقائق فقط دون أن يذكر السلام نهائيًا، وهاجم جو بايدن.

أحمد موسى ترامب غزة

