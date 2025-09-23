مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نجاح ترامب في حل القضية الفلسطينية يزيد من فرصه للحصول على نوبل للسلام

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الرئيس الأمريكي ترامب يتحرك بمعزل عن الرأي العام الامريكي الذي يناصر بشكل كبير القضية الفلسطينية .

وقال ماجد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" ترامب اكد في كلمته في الامم المتحدة انه عمل على إنهاء 7 حروب ".



واكمل ماجد عبد الفتاح :" لو ترامب نجح في حل القضية الفلسطينية وإقامة ادلولة الفلسطينية المستقلة يزيد من فرصه للحصول على جائزة نوبل للسلام ".



ولفت ماجد عبد الفتاح :" النزاعات التي قام ترامب بحلها عبارة عن نزاعات فرعية ليس لها أثر إنساني مدمر مثل الحال في قطاع غزة ".

وتابع ماجد عبد الفتاح :" يجب ان تعبر الدول العربية عن مواقف قوية لوضع الخطوط الحمراء بشان الملف الفلسطيني وذلك في لقاء ترامب مع قادة عرب ".