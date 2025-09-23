وزير الشؤون النيابية: تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان لصالح المواطن

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب، موضحًا أن الحكومة لديها قدرات التنفيذ والإمكانات التي تمكنها من التنفيذ والبرلمان لديه صلاحية التشريع وبينهما تناغم وتنسيق مستمر.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب بها كثير من الاحترام والتنسيق وأحيانًا يكون هناك بعض وجهات النظر المختلفة ولكن هناك أرضية مشتركة وهي المصلحة العامة وصالح البلاد وصالح المواطن المصري الجميع يقف عليها ولن تؤدي لأي اختلافات".

وشدد على أن العلاقة طيبة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، موضحًا أن الوزراء يلبون دعوات مجلس النواب بالحضور والنقاش والاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان على أعلى مستويات والأمور طيبة.