أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني وانخفاض في أسعار السيارات بالأسواق.. الشعبة تكشف الأسباب

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى: الرئيس الإندونيسي يرفض التطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الفترة الحالية تشهد أسوأ حالة انقسام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، معلقًا: "الكلام ده حقيقي، وأغلب العالم ضد أمريكا وإسرائيل".

أحمد موسى: المياه تمثل مسألة وجودية لمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رواندا لديها تجربة مهمة جدًا في مجال القطاع الخاص، موضحًا أن هذا القطاع يدير نفسه حتى أصبحت رواندا متطورة في هذا المجال.

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

وصف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الضفة الغربية بأنها المأساة الكبرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن الوضع هناك يمثل أبرز تحديات القضية الفلسطينية.

وزير العدل الفلسطيني: العالم أصبح يُدرك أن فلسطين لم تعد "أراضي متنازع عليها" بل دولة تحت الاحتلال

قال المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن الخطابات التي أُلقيت مؤخرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت اتساع الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، باستثناء مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد قليل من الدول.

وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم انتهى تشريعيا.. والإجراءات الجنائية قيد الدراسة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم أقر وصدر من رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية وبدأت القواعد التنفيذية الخاصة به تصدر، مشددًا على أن موضوع قانون الإيجار القديم خلص بالنسبة للعملية التشريعية.

انخفاض في أسعار السيارات بالأسواق.. الشعبة تكشف الأسباب

أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض في أسعار السيارات سببه استقرار سعر العملة وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار .

تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا

تحدث المستشار وليد أنور، المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي بهيئة الرقابة المالية، عن ظاهرة انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات تمويلية وقروض استهلاكية.