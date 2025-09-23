ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

وصف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الضفة الغربية بأنها المأساة الكبرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن الوضع هناك يمثل أبرز تحديات القضية الفلسطينية.

وأوضح رشوان، خلال لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن العقيدة الإسرائيلية اليهودية ترى في الضفة الغربية بداية "إسرائيل الكبرى"، وهو ما يفسر سياسة التوسع الاستيطاني المستمرة في المنطقة، مؤكدًا أن الضفة شهدت انتشارًا كبيرًا للمستوطنات الإسرائيلية، ما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

أشار رشوان إلى أن نتنياهو يترقب موقف الرئيس ترامب بشأن ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة عليها، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية ويزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين على الأرض.