أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

ضياء رشوان
ضياء رشوان
هاني حسين

وصف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الضفة الغربية بأنها المأساة الكبرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن الوضع هناك يمثل أبرز تحديات القضية الفلسطينية.

وأوضح رشوان، خلال لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن العقيدة الإسرائيلية اليهودية ترى في الضفة الغربية بداية "إسرائيل الكبرى"، وهو ما يفسر سياسة التوسع الاستيطاني المستمرة في المنطقة، مؤكدًا أن الضفة شهدت انتشارًا كبيرًا للمستوطنات الإسرائيلية، ما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

أشار رشوان إلى أن نتنياهو يترقب موقف الرئيس ترامب بشأن ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة عليها، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية ويزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين على الأرض.

