مندوب مصر بالأمم المتحدة عن الحرب على غزة: مصر تعاملت بحكمة بالغة ولم تنجر لمهاترات

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مصر ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وقال أسامة عبد الخالق في كلمته في جلسة لمجلس الامن عن غزة، :" الاوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية جراء العراقيل التي تضعها إسرائيل لعرقلة إدخال المساعدات".

وتابع أسامة عبد الخالق:" مصر تعاملت بحكمة بالغة ولم تنجر لمهارات ولم تسعى لتصعيد الأمور بشكل يؤدي لمزيد من التدهور".

وأكمل أسامة عبد الخالق:" مصر حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات ليقينها أن وقف إطلاق النار في غزة الخطوة الأولى لإطلاق مسار سياسي ينزع فتيل الازمة في غزة".