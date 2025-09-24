قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. واتباع النظام الغذائي المتوسطي يحافظ على صحة الفم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

فوائد الكركديه الصحيةفوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاءعادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة.. تجعلها طازجة لفترة أطول

الروزماري سر الشعر الكثيف.. وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه

فوائد غير متوقعة لإتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم.. يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان

التهاب المفاصل الروماتويدي.. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات ضغط دمك صحة القلب حفظ النعناع الروزماري النظام الغذائي المتوسطي التهاب المفاصل الروماتويدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وأمريكا

أحمد موسى

أحمد موسى: المياه تمثل مسألة وجودية لمصر

ضياء رشوان

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد