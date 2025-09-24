مي القاضي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت مي القاضي ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جمبسوت باللون الأخضر المشجر ،كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.



وكشفت الفنانة مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.