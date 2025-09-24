قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فن وثقافة

مي القاضي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

مي القاضي
مي القاضي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت مي  القاضي ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جمبسوت باللون الأخضر المشجر  ،كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


وكشفت الفنانة مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.

مي القاضي

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

القومي للمرأة ينظم دورة تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية

الأوقاف والكنائس.. دورة تدريبية بقومي المرأة للدعاة والقساوسة على القضايا السكانية

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي

الدكتور سويلم يعقد إجتماعاً مع مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية

وزير الري: تعاون وثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز الشراكة في قطاع المياه

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

