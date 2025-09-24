سؤال فى النواب لحظر صرف أدوية نزلات البرد أو المضادات الحيوية إلا بروشته طبيب

أعلن النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب تأييده التام للتحذيرات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية بشأن خطورة صرف أدوية السعال والبرد للأطفال من دون وصفة طبية، لكونها قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة ولا تُظهر فعالية حقيقية في علاج نزلات البرد عند الصغار.

وأشار النائب إلى أن الهيئة أكدت أيضا أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد أو معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي لكونها أمراضًا فيروسية وليست بكتيرية.

واستفسر النائب فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطة الوزارة لتفعيل حظر صرف هذه الأدوية من الصيدليات إلا بروشتة مكتوبة من طبيب، حمايةً لصحة أطفالنا.

وتساءل: كيف ستضمن الوزارة الرقابة على الصيدليات ومحاسبة المخالفين؟ وما الإجراءات التوعوية الموجهة إلى أولياء الأمور لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المضادات الحيوية وأدوية البرد؟.

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل هناك خطة لإطلاق حملة قومية للتوعية بالتزامن مع بداية العام الدراسي، نظرًا لزيادة معدلات نزلات البرد بين الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة والاختلاط داخل الفصول؟ وما هى آليات الوزارة لضمان توافر بدائل آمنة من العلاجات الداعمة (مثل محاليل الملح، خافض الحرارة، السوائل، التغذية السليمة) والتي أثبتت فعاليتها وأمانها؟.

وطالب بتشديد الرقابة الدوائية على الصيدليات لمنع صرف أدوية البرد والمضادات الحيوية للأطفال دون روشتة وإلزام شركات الأدوية بوضع تحذيرات واضحة على عبوات أدوية البرد بعدم صرفها للأطفال إلا تحت إشراف طبي مع إطلاق حملات توعية إعلامية ومدرسية عن مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوية.

وأكد على ضرورة تشجيع الأطباء والصيادلة على وصف البدائل الآمنة وشرحها للأهالي مع إتاحة خط ساخن أو تطبيق إلكتروني للتواصل مع هيئة الدواء للاستفسار عن الاستخدام الآمن للأدوية.