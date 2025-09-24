صدق أو لا تصدق.. بطولة دولية لحفاري القبور | اعرف الحكاية

في مشهد صادم وغير مألوف للجميع، تستضيف المجر سنويًا بطولة استثنائية من نوعها تجمع بين التحدي الجسدي والدقة المهنية، وهي بطولة حفر القبور والتي لا يصدق ملايين من الاشخاص أنها بطولة حقيقية دولية تقام بصفة دورية في المجر، حيث يتوافد حفّارو القبور من مختلف دول العالم للتنافس في مهارة حفر القبور، وذلك وفقًا لما نشره موقع Oddity Central

انطلاق البطولة

انطلقت بجولة حفاري القبور لأول مرة عام 2016 على يد جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية (MTFE)، وتحولت هذه البطولة إلى حدث دولي لافت، يحدث بصفة دورية باستثناء توقفها في عامي 2020 و2021.

تفاصيل المنافسة

يتكوّن كل فريق مشارك من شخصين، وتتمثل مهمتهما في حفر قبر بمقاييس دقيقة محددة: طول مترين، عرض 80 سم، وعمق 1.6 متر، وذلك خلال ساعتين فقط، ولا تقتصر المنافسة على الحفر فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة ما يقارب 2.5 طن من التراب إلى الحفرة، لتشكيل تلة دفن متقنة تعكس الجمال والدقة إلى جانب السرعة.

النسخة الثامنة للبطولة

أقيمت النسخة الثامنة من البطولة مؤخرًا، حيث جرى تقييم المشاركين على أساس مقياس من 10 نقاط، شمل عناصر عدة مثل: السرعة، والدقة، والمظهر النهائي للقبر.

فوز الفريق المجري

تمكن الفريق المجري التابع لمؤسسة باراكليتوش غير الربحية Kft من الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق زمنًا قدره ساعة و33 دقيقة و20 ثانية، وضم الفريق الفائز كلًا من لازلو كيس وروبرت ناجي، اللذين أوضحا أن سر نجاحهما يعود إلى خبرتهما اليومية في العمل، دون الحاجة إلى أي تدريب خاص.

أهداف البطولة ورسائلها

لا تقف البطولة عند حد المنافسة البدنية، بل تحمل أهدافًا أعمق حيث تسعى إلى تسليط الضوء على الجهد الكبير الذي يبذله حفارو القبور، وإبراز أهمية هذه المهنة التي غالبًا لا تحظى باهتمام كبير او تسليط الأضواء عليها، كما تهدف البطولة إلى تعزيز مكانة هذه المهنة وتشجيع الشباب على الالتحاق بها، من خلال إظهار أنها تتطلب قوة بدنية ولياقة عالية إلى جانب التركيز الذهني.

مشاركة دولية واسعة

شهدت البطولة هذا العام مشاركة فرق من عدة دول، من بينها روسيا، حيث شارك فريق يمثل محرقة الجثث في مدينة نوفوسيبيرسك، إلا أن حظه لم يكن موفقًا، إذ جاء في المركز الأخير، وأرجع أعضاؤه ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة أثناء المنافسة.