صدق أو لا تصدق.. بطولة دولية لحفاري القبور | اعرف الحكاية

ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة
السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج
أسعار الدواجن والبيض اليوم 24 سبتمبر 2025
الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى
ملك الأردن: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

في مشهد صادم وغير مألوف للجميع، تستضيف المجر سنويًا بطولة استثنائية من نوعها تجمع بين التحدي الجسدي والدقة المهنية، وهي بطولة حفر القبور والتي لا يصدق ملايين من الاشخاص أنها بطولة حقيقية دولية تقام بصفة دورية في المجر، حيث يتوافد حفّارو القبور من مختلف دول العالم للتنافس في مهارة حفر القبور، وذلك وفقًا لما نشره موقع Oddity Central

انطلاق البطولة 

انطلقت بجولة حفاري القبور لأول مرة عام 2016 على يد جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية (MTFE)، وتحولت هذه البطولة إلى حدث دولي لافت، يحدث بصفة دورية باستثناء توقفها في عامي 2020 و2021.

تفاصيل المنافسة

يتكوّن كل فريق مشارك من شخصين، وتتمثل مهمتهما في حفر قبر بمقاييس دقيقة محددة: طول مترين، عرض 80 سم، وعمق 1.6 متر، وذلك خلال ساعتين فقط، ولا تقتصر المنافسة على الحفر فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة ما يقارب 2.5 طن من التراب إلى الحفرة، لتشكيل تلة دفن متقنة تعكس الجمال والدقة إلى جانب السرعة.

النسخة الثامنة للبطولة

أقيمت النسخة الثامنة من البطولة مؤخرًا، حيث جرى تقييم المشاركين على أساس مقياس من 10 نقاط، شمل عناصر عدة مثل: السرعة، والدقة، والمظهر النهائي للقبر.

فوز الفريق المجري

 تمكن الفريق المجري التابع لمؤسسة باراكليتوش غير الربحية Kft من الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق زمنًا قدره ساعة و33 دقيقة و20 ثانية، وضم الفريق الفائز كلًا من لازلو كيس وروبرت ناجي، اللذين أوضحا أن سر نجاحهما يعود إلى خبرتهما اليومية في العمل، دون الحاجة إلى أي تدريب خاص.

أهداف البطولة ورسائلها

لا تقف البطولة عند حد المنافسة البدنية، بل تحمل أهدافًا أعمق حيث تسعى إلى تسليط الضوء على الجهد الكبير الذي يبذله حفارو القبور، وإبراز أهمية هذه المهنة التي غالبًا لا تحظى باهتمام كبير او تسليط الأضواء عليها، كما تهدف البطولة إلى تعزيز مكانة هذه المهنة وتشجيع الشباب على الالتحاق بها، من خلال إظهار أنها تتطلب قوة بدنية ولياقة عالية إلى جانب التركيز الذهني.

مشاركة دولية واسعة

شهدت البطولة هذا العام مشاركة فرق من عدة دول، من بينها روسيا، حيث شارك فريق يمثل محرقة الجثث في مدينة نوفوسيبيرسك، إلا أن حظه لم يكن موفقًا، إذ جاء في المركز الأخير، وأرجع أعضاؤه ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة أثناء المنافسة.

جانب من الاجتماع

تسوية أزمة عمال شركة النسيج وديا وتعويض العاملة فاقدة رضيعها

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يستقبل نظيره السوداني لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

