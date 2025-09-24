وكيل وزارة الرياضة بكفر الشيخ يشهد ختام مهرجان اكتشاف المواهب.. صور

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات حفل ختام مهرجان اكتشاف المواهب تحت شعار "كنوز مصرية" و"موهبتي"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على مسرح الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين والفنانين.

وحققت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ إنجازًا متميزًا بحصدها المركز الأول في مجالي المسرح والرسم، بجانب الفوز بعدد من المراكز المتقدمة في مجالات أخرى.

وحصل أبناء كفر الشيخ على المركز الثاني في التمثيل والمركز الثالث في المذيع، بالإضافة إلى نجاحات لافتة في المواهب الفردية شملت الكورال الفردي، وفن الارتجال، والمسرح الفردي.

وقدّم فريق كفر الشيخ المسرحي عرضًا مميزًا خطف أنظار لجنة التحكيم والحضور، بينما تألقت أسما إبراهيم بفوزها بالمركز الأول في الرسم، وحقق كل من مهند جاويش وإيلين عبد الحميد المركز الثاني في التمثيل.

كما برزت موهبة هدى أحمد في الكورال الفردي، وأبدع عمر عماد في فن الارتجال، وفي منافسات أخرى، فاز سيف أحمد وأحمد هشام بالمركز الثالث في مسابقة المذيع، فيما واصلت يارا محمد تألقها في التمثيل الفردي المسرحي.

وتخلل الحفل عروض فنية مبهرة قدمتها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة تضمنت الحكي والدوبلاج والغناء والإنشاد الديني والعزف الوترى، وسط أجواء من البهجة والتفاعل.

وأكد الدكتور عزت محروس، أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة لدعم ورعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الشابة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أبناء المحافظة باتوا نموذجًا للإبداع والتميز على مستوى الجمهورية.

وجاء تمثيل وفد كفر الشيخ في المسابقة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، وبمرافقة المشرفين ممدوح عباس ونجلاء عبد الحميد، والمخرج المسرحي حسن عباس، وأحمد جاويش مدرب المواهب الفردية.