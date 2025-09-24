قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إسكان النواب: إيقاف تراخيص البناء وراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر
رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل
وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر
وصول المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لحضور جلسة الاستئناف
سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن أزمة سفر فريق الإسماعيلي قبل مباراته مع  إنبي التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: وصلتني رسالة غريبة جدًا من الإسماعيلية، الفريق خاض تدريبه أمس على ملعبه، من الطبيعي بعد المران أن يستقل اللاعبون الحافلة ويتوجهوا إلى القاهرة للمبيت هناك استعدادًا للقاء.

و أضاف : لكن ما حدث مختلف، فاللاعبون انتظروا تحرك الحافلة، ولم يجدوا أي ترتيبات للسفر، قالوا لهم: ستبيتون هنا، وتغادرون صباح يوم المباراة مباشرة إلى ملعب إنبي في القاهرة.

وتابع: السبب حسب ما قيل لي  أنه لا توجد أموال كافية لحجز فندق إقامة، نعم!، لا توجد سيولة لحجز الفندق، وبالتالي سيتحرك الإسماعيلي صباح اليوم لخوض اللقاء أمام إنبي.

واختتم شوبير: لو صحت هذه الرواية، فالأمر مؤسف للغاية.

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

أرشيفية

خلي بالك.. حالات وأعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية

أرشيفية

اقتحام جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا

صورة أرشيفية

مشروع زراعي تنموي جديد في تونس لتعزيز التنمية بالمناطق الجبلية

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

