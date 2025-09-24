مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن أزمة سفر فريق الإسماعيلي قبل مباراته مع إنبي التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: وصلتني رسالة غريبة جدًا من الإسماعيلية، الفريق خاض تدريبه أمس على ملعبه، من الطبيعي بعد المران أن يستقل اللاعبون الحافلة ويتوجهوا إلى القاهرة للمبيت هناك استعدادًا للقاء.

و أضاف : لكن ما حدث مختلف، فاللاعبون انتظروا تحرك الحافلة، ولم يجدوا أي ترتيبات للسفر، قالوا لهم: ستبيتون هنا، وتغادرون صباح يوم المباراة مباشرة إلى ملعب إنبي في القاهرة.

وتابع: السبب حسب ما قيل لي أنه لا توجد أموال كافية لحجز فندق إقامة، نعم!، لا توجد سيولة لحجز الفندق، وبالتالي سيتحرك الإسماعيلي صباح اليوم لخوض اللقاء أمام إنبي.

واختتم شوبير: لو صحت هذه الرواية، فالأمر مؤسف للغاية.