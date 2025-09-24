شوبير يكشف موقف الاهلي من تعديل عقد إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف نجم الاهلي إمام عاشور، ، بعد قرار النادي بإيقاف مفاوضات تعديل عقده .

وقال شوبير خلال برنامجه الاذاعي : "الأهلي كان بالفعل فتح ملف تعديل عقد إمام عاشور في وقت سابق، لكن المفاوضات توقفت حاليًا، واللاعب تقبل قرار الإدارة بصدر رحب دون أي اعتراض".

وأضاف: "إمام عاشور يركز حاليًا على استعادة لياقته البدنية بعد تعافيه من فيروس A، ويلتزم ببرنامج غذائي خاص، بجانب تعليمات طبية صارمة وصلت لحد منعه من استخدام الهاتف أو التواصل مع زملائه بشكل طبيعي".

وحقق الأهلي فوزًا صعبا على فريق حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.