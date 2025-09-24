سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره مودرن سبورت، اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



ويستهدف سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، استعادة نغمة الانتصارات على حساب مودرن سبورت والتقدم نحو المربع الذهبي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

في المقابل يعاني مودرن سبورت من تراجع في النتائج آخر مباراتين، حيث حصد نقطة واحدة من أصل 6.

ويوجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 11 نقطة.



طاقم تحكيم مباراة اليوم

ويدير مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، الدولي أحمد الغندور (حكماً للساحة)، وإسلام أبو العطا وأحمد عبد المنعم شعبان (مساعدين)، جبل السيد (حكماً رابعاً)، ومحمود دسوقي وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).