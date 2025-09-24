عون: إذا سقط لبنان سيكون النموذج البديل التطرف

أكد رئيس لبنان جوزاف عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان يمثل نموذجًا فريدًا لا مثيل له ولا بديل عنه، مُشددًا على أن الحفاظ على هذا النموذج هو واجب إنساني وأخلاقي في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وقال الرئيس اللبناني، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ80: "إذا سقط لبنان، فسيكون البديل نموذج التطرف"، لافتًا إلى أنه "لا سلام بلا عدالة، ولا عدالة بلا حقوق إنسان".

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا، مُطالبًا بـ"الانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة"، لافتًا إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير ألحق دمارًا واسعًا في البنية التحتية ومنازل المدنيين في الجنوب اللبناني، ما يستوجب إعادة الإعمار الفوري.

كما دعا إلى توفير الإمكانيات والمقدّرات اللازمة للقوات المسلحة اللبنانية للقيام بواجبها في حماية الأرض والسيادة الوطنية، قائلًا إن الدعم الكامل للجيش اللبناني يُعد أولوية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرّق الرئيس اللبناني إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن واجبنا الأخلاقي والإنساني يحتم علينا المطالبة بوقف الحرب المفروضة على قطاع غزة فورًا.

وانطلقت الثلاثاء في نيويورك، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة العشرات من زعماء العالم، في نسخة تهيمن عليها قضايا بارزة.