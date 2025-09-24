استقبل اليوم الأربعاء الموافق 24/9/2025 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة الداتوك/ محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية ووفد من مسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا، والذى يضم عدداً من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة ومسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

حماية الأمن القومي المصري.. وزير العدل يستقبل سفير دولة ماليزيا في مصر

وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالسادة الضيوف، مُشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجال تبادل الخبرات والتعاون القضائي من خلال المركز القومي للدراسات القضائية للعام الثانى على التوالي، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تشريعات الأسرة وتدريب القضاة، وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار استضافة المركز القومي للدراسات القضائية لعدد تسعة وعشرون من مسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا لتلقى برنامج تدريبي حول أحكام الأحوال الشخصية وفقاً للمذهب الشافعي والقانون المصري بمقر المركز على مدار ثلاثة أسابيع .

ومن جانبه أشاد السفير الماليزي بعمق العلاقات المصرية الماليزية، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين سيما فى مجال إعداد الكوادر القضائية .

وفي ختام اللقاء كرم المستشار وزير العدل أعضاء الوفد القضائي الماليزي ومنح درع الوزارة للسفير الماليزي ، كما قدم الوفد الماليزي درع شكر وتقدير للمستشار وزير العدل.