أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن الهجوم الحوثي الأخير على مدينة إيلات؛ أحدث حالة من الذعر بين السكان الإسرائيليين، الذين هرعوا إلى الملاجئ دون صدور أي إنذارات مسبقة.

وأوضح “كبير”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوضع أصبح معقدًا بالنسبة لـ الجيش الإسرائيلي، في ظل تزايد حالات الهروب بين الجنود، وارتفاع معدلات القلق واليأس بين السكان يوميًا.

وأضاف أن ما جرى في إيلات يمثل فشلًا استخباراتيًا وعسكريًا إسرائيليًا بنسبة 100%؛ بعدما عجزت الدفاعات عن التصدي للهجوم.