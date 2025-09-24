أكلة كل المناسبات.. طريقة عمل الشيش طاووق

يعد الشيش طاووق من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في مختلف الأوقات والمناسبات.. لذا ترغب الكثير من النساء في تعلمها.

نعرض لكم طريقة عمل الشيش طاووق من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الشيش طاووق

كيلو أوراك دجاج مخلية

كوب ماء بصل

ملعقة صلصة

ملعقة مسطردة

2 ملعقة خل

بهارات دجاج (اختياري)

ثوم باودر

بصل باودر

¼ كوب هوت صوص

ملح

فلفل أسود

للخضار:

بصل مكعبات

فلفل ألوان مكعبات

طماطم مكعبات

باذنجان مكعبات

طريقة تحضير الشيش طاووق



ضعي ماء البصل في بولة كبيرة وأضيفي الصلصة والمسطردة، والخل وبهارات دجاج، والثوم باودر، والبصل باودر، وهوت صوص، ملح وفلفل اسود وتقلب المكونات جيدا.

ضعي مكعبات الدجاج في التتبيلة السابقة وتترك قليلاً ثم ضعي مكعبات الدجاج مع مكعبات الخضار في أسياخ الشيش.

ضعي قليلا من زيت زيتون على الشواية ثم ضعي أسياخ الشيش طاووق وتترك حتى تمام الطهي وقدمى الشيش طاووق.