بعد الارتفاع لأعلى مستوى في 7 أسابيع .. أسعار النفط تتراجع وسط جني أرباح

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 25 من سبتمبر وسط اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، بعد تراجع مفاجئ في المخزونات الأميركية.

وكانت الأسعار تلقت دعماً بعد أن انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل مفاجئ بمقدار 607 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر أيلول، حسبما أعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

وجاء التراجع على النقيض من تقديرات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا زيادة قدرها 235 ألف برميل، كما جاء أقل من الهبوط الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء عند 3.8 مليون برميل.

في الوقت نفسه، تلقت أسعار النفط دعماً من مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

فقد كثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الماضية، مستهدفة عدداً من المصافي ومحطات التصدير لتقليل عائدات موسكو من الصادرات.

وتشهد روسيا نقصاً في بعض أنواع الوقود مع احتمال فرض قيود تصديرية إذا لزم الأمر.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 69.03 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 64.69 دولار للبرميل.