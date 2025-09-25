وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35

كشف وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أن بلاده عززت وجودها في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35 وملتزمون بواجبنا تجاه الناتو.

وفي سياق آخر ؛ أكد وزير الدفاع الإيطالي أن حكومة بلاده دعمت الجهود الإنسانية لسكان قطاع غزة ونقلنا أطنانا من المواد الغذائية إلى هناك.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي في تصريحات له على أن سلامة مواطنيه الموجودين على متن الأسطول المتجه لغزة يشكل مصدر قلق لدينا عند دخوله إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي: نريد إيصال المساعدات التي يحملها أسطول الصمود إلى غزة بأمان

واضاف وزير الدفاع الإيطالي: سنرسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

وتابع وزير الدفاع الإيطالي: مهمتنا ضمان عدم وقوع أي مكروه بحق مواطنينا الموجودين على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وختم الوزير الإيطالي بالقول : نريد إيصال المساعدات التي يحملها الأسطول المتجه إلى غزة بأمان.