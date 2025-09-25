قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية .. القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
القبض على 7 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالتجمع
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
ديني

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 25-9-2025

مواقيت الصلاة في الاسكندرية
مواقيت الصلاة في الاسكندرية
شيماء جمال

مواقيت الصلاة في الإسكندرية كثر البحث عن مواقيت الصلاة فى الإسكندرية، حيث يحرص الكثير على معرفة مواقيت الصلوات الخمس في الإسكندرية، اليوم الخميس 25 سبتمبر، والذى يوافق هجريا 3 ربيع الآخر 1447 ه، وفى السطور القادمة سوف نستعرض مواقيت الصلاة شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجر

٥:٢٣ ص


الشروق

٦:٥٠ ص


الظهر

١٢:٥٢ م


العصر

٤:١٨ م


المغرب

٦:٥٣ م


العشاء

٨:١١ م
 

أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم النوم قبل صلاة العشاء والاستيقاظ في اليوم التالي، موضحًا أن الصلاة على وقتها واجبة، ويجب على المسلم أن يحافظ على أدائها ضمن وقتها المحدد، حيث قال: "الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، فلا يجوز تركها إلا لعذر شرعي، ويجب السعي للاستيقاظ قبل أذان الفجر إذا نام الشخص قبل صلاة العشاء لجهد شديد أو تعب".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن معظم الناس لا يستطيعون النوم طيلة الوقت من العشاء حتى الفجر، ومن يستطيع الاستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر يستطيع أداء صلاة العشاء أولاً ثم صلاة الفجر في وقتها.

أمين الإفتاء: الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الالتزام بمواقيت الصلاة له أثر كبير على تنظيم الحياة اليومية، قائلاً: "الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا جدًا، فاستيقاظه ونومه ومواعيد أعماله تتناسب مع مواقيت الصلاة، بينما من لا يحافظ على الصلاة يجد يومه مبعثرًا وغير منظم".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه إذا نام الشخص وصلى بعد الفجر، يجب عليه أداء صلاة العشاء أولًا ثم صلاة الفجر مباشرة بعد ذلك، مع مراعاة ترتيبها حسب ما فرضه الشرع، موضحًا أن الأفضل دائمًا هو الحفاظ على الصلاة في وقتها لتجنب هذا التعارض وضمان الخشوع والتنظيم في الحياة اليومية.

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

