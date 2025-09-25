مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 25-9-2025

مواقيت الصلاة في الإسكندرية كثر البحث عن مواقيت الصلاة فى الإسكندرية، حيث يحرص الكثير على معرفة مواقيت الصلوات الخمس في الإسكندرية، اليوم الخميس 25 سبتمبر، والذى يوافق هجريا 3 ربيع الآخر 1447 ه، وفى السطور القادمة سوف نستعرض مواقيت الصلاة شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجر

٥:٢٣ ص



الشروق

٦:٥٠ ص



الظهر

١٢:٥٢ م



العصر

٤:١٨ م



المغرب

٦:٥٣ م



العشاء

٨:١١ م



أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم النوم قبل صلاة العشاء والاستيقاظ في اليوم التالي، موضحًا أن الصلاة على وقتها واجبة، ويجب على المسلم أن يحافظ على أدائها ضمن وقتها المحدد، حيث قال: "الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، فلا يجوز تركها إلا لعذر شرعي، ويجب السعي للاستيقاظ قبل أذان الفجر إذا نام الشخص قبل صلاة العشاء لجهد شديد أو تعب".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن معظم الناس لا يستطيعون النوم طيلة الوقت من العشاء حتى الفجر، ومن يستطيع الاستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر يستطيع أداء صلاة العشاء أولاً ثم صلاة الفجر في وقتها.

أمين الإفتاء: الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الالتزام بمواقيت الصلاة له أثر كبير على تنظيم الحياة اليومية، قائلاً: "الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا جدًا، فاستيقاظه ونومه ومواعيد أعماله تتناسب مع مواقيت الصلاة، بينما من لا يحافظ على الصلاة يجد يومه مبعثرًا وغير منظم".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه إذا نام الشخص وصلى بعد الفجر، يجب عليه أداء صلاة العشاء أولًا ثم صلاة الفجر مباشرة بعد ذلك، مع مراعاة ترتيبها حسب ما فرضه الشرع، موضحًا أن الأفضل دائمًا هو الحفاظ على الصلاة في وقتها لتجنب هذا التعارض وضمان الخشوع والتنظيم في الحياة اليومية.