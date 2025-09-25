طائرات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أشرف أبو الهول أن موقف مصر الداعم لغزة والشعب الفلسطيني هو موقف راسخ ومعلن

وأشار الى أن تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد. العاطي الأخيرة جاءت في هذا السياق، لتعكس رؤية مصر الواضحة بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأوضح أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الدمار الواسع والفوضى التي يعيشها قطاع غزة تدفع مصر إلى السعي نحو حلول واقعية تضمن الاستقرار للفلسطينيين.