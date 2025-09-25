قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد ربيع يقترب من العودة لقائمة الزمالك أمام الأهلي

أحمد ربيع
أحمد ربيع
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن عودة لاعب الزمالك أحمد ربيع لقائمة الفريق أمام الأهلي في لقاء القمة المنتظر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أحمد ربيع يقترب من الانضمام لقائمة الزمالك أمام الأهلي في القمة”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء يوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية؛ استعداداً لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي  يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة  الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الأهلي أحمد ربيع

