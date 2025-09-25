أحمد ربيع يقترب من العودة لقائمة الزمالك أمام الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن عودة لاعب الزمالك أحمد ربيع لقائمة الفريق أمام الأهلي في لقاء القمة المنتظر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أحمد ربيع يقترب من الانضمام لقائمة الزمالك أمام الأهلي في القمة”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء يوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية؛ استعداداً لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.