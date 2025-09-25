وزير الكهرباء: برنامج تنفيذ مشروع الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأعمال الإنشائية في محطة الضبعة النووية تسير بوتيرة ممتازة، حيث تم الانتهاء من 32% من إجمالي الأعمال الإنشائية حتى الآن.

وأضاف أن التشغيل المبدئي للوحدة الأولى، التي تبلغ قدرتها 1200 ميجاوات، سيتم في عام 2029، مع دخول الوحدات الثلاث الأخرى تدريجياً بعد ذلك.

جاءت هذه التصريحات في أثناء مشاركة الوزير في افتتاح المنتدى في العاصمة الروسية موسكو، حيث شهد مراسم تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من مصنع "AEM-Technolog" في مدينة بطرسبرج، في اتجاهه إلى مصر.

وتعتبر هذه خطوة هامة في تنفيذ المشروع النووي الذي يُعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر في توفير الطاقة المستدامة.