السكرتير العام لبني سويف يناقش الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية شبكات الصرف الصحي

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت ، اجتماعاً بلجنة متابعة إجراءات التخلص الآمن من مياه الأمطار،ضمن خطة الاستعدادات لفصل الشتاء،وذلك في حضور أعضاء اللجنة من القطاعات والأجهزة وإدارات الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات (الإسكان ،الزراعة، الري،الطرق ،المساحة وشركة المياه الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ، والإدارات المعنية بالديوان العام" الشؤون المالية ، الموازنة، الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري")

ناقش السكرتير العام الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ، لضمان استمرارية جاهزية شبكات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار "حال سقوطها"والتخلص الآمن منها،بجانب استعراض بعض الأمور والجوانب المالية الخاصة بسداد تكلفة أعمال صرف تراكمات المياه على شبكات الصرف الصحي ،ووفق عمليات حسابية وهندسية خاصة بتقدير كمية المياه والطاقة الاستيعابية وغيرها من الضوابط .

كما أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمراجعة الدورية للتأكد من جاهزية كافةمحطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها ،مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة.