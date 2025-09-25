قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
فتاوى وأحكام| حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ترامب يشيد بعلاقاته مع الرئيس السيسي ويقدر جهوده في المنطقة
التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة
أول رد فعل من ساركوزي على الحكم بسجنه 5 سنوات
رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
رياضة

48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي

يسري غازي

فجر مصدر مطلع في النادي الأهلي مفاجآت عديدة حول مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي برونو لاج لقيادة المارد الأحمر خلفا للإسباني ريبيرو.
وقال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس:  مصدر في الأهلي قال:

توصلنا إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي برونو لاج على بنود التعاقد ولكن المدرب يفاضل بين عرض الأهلي وعرض أوروبي آخر.
تابع: المدرب البرتغالي برونو لاج طلب مهلة أخيرة ٤٨ ساعة للتفكير وحسم قراره النهائي بتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من عدمه.


قائمة ترشيحات مدربي الأهلي

رشّح تقرير صحفي برازيلي اسم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويُعد برونو لاج المرشح الأول لتدريب الأهلي، لكن اسمه مطروح أيضًا بين الأسماء المرشح لقيادة فلومينينسي.

وبحسب موقع “netflu” البرازيلي، فإن فلومينينسي يبحث عن مدرب جديد لخلافة ريناتو جاوتشو الذي استقال من منصبه بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

ومن بين البرازيليين والأجانب، تتوفر أسماء ذات خبرة في كرة القدم البرازيلية، ومن المتوقع أن يُحدد مجلس إدارة الإدارة هدفًا ويبدأ المفاوضات هذا الأسبوع.

من بين أبرز الأسماء في السوق البرازيليون كوكا، وتيتي، وروجر ماتشاد، كما وردت أسماءٌ أخرى في القائمة، مثل زوبلديا، وبيدرو كايكسينيا، وريناتو بايفا، وجاءت القائمة بالتالي:

لوتشو غونزاليس
لويس زوبيلديا
ريكاردو غاريكا
كوكا
فابيو كاريل فابيو
ماتياس ليسكا
موريسيو
باربيري
روجر ماتشادو
تيتي
فاندرلي لوكسمبورجو
أنطونيو أوليفيرا
برونو لاج
بيدرو كايكسينها
بيبا
ريناتو بايفا

في غياب ريناتو غاوتشو، الذي استقال من منصبه كمدرب لفريق فلومينينسي مساء الثلاثاء، بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس (الأرجنتين)، سيبحث تريكولور الآن عن اسم جديد ليحل محل المدرب السابق.

الأهلي برونو لاج ريبيرو الدوري الخطيب

