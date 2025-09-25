48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي

فجر مصدر مطلع في النادي الأهلي مفاجآت عديدة حول مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي برونو لاج لقيادة المارد الأحمر خلفا للإسباني ريبيرو.

وقال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس: مصدر في الأهلي قال:

توصلنا إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي برونو لاج على بنود التعاقد ولكن المدرب يفاضل بين عرض الأهلي وعرض أوروبي آخر.

تابع: المدرب البرتغالي برونو لاج طلب مهلة أخيرة ٤٨ ساعة للتفكير وحسم قراره النهائي بتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من عدمه.



قائمة ترشيحات مدربي الأهلي

رشّح تقرير صحفي برازيلي اسم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويُعد برونو لاج المرشح الأول لتدريب الأهلي، لكن اسمه مطروح أيضًا بين الأسماء المرشح لقيادة فلومينينسي.

وبحسب موقع “netflu” البرازيلي، فإن فلومينينسي يبحث عن مدرب جديد لخلافة ريناتو جاوتشو الذي استقال من منصبه بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

ومن بين البرازيليين والأجانب، تتوفر أسماء ذات خبرة في كرة القدم البرازيلية، ومن المتوقع أن يُحدد مجلس إدارة الإدارة هدفًا ويبدأ المفاوضات هذا الأسبوع.

من بين أبرز الأسماء في السوق البرازيليون كوكا، وتيتي، وروجر ماتشاد، كما وردت أسماءٌ أخرى في القائمة، مثل زوبلديا، وبيدرو كايكسينيا، وريناتو بايفا، وجاءت القائمة بالتالي:

لوتشو غونزاليس

لويس زوبيلديا

ريكاردو غاريكا

كوكا

فابيو كاريل فابيو

ماتياس ليسكا

موريسيو

باربيري

روجر ماتشادو

تيتي

فاندرلي لوكسمبورجو

أنطونيو أوليفيرا

برونو لاج

بيدرو كايكسينها

بيبا

ريناتو بايفا

