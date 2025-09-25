روان أبو العينين: أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن آلة الحرب الإسرائيلية مازالت تحصد الأرواح في غزة، وتفرض الجوع على سكانها، مما جعل العالم يتسارع في اتخاذ موقف جاد في القضية الفلسطينية.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن فرنسا أعلنت عن الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح من أبرز الدول التي تتخذ تلك الخطورة.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أنه بعد أقل من 24 ساعة من إعلان أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال الاعتراف بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ارتفع لأكثر من 150 دولة من أصل 193 عضو في الأمم المتحدة.

وأشارت روان أبو العينين إلى أنه في ظل تزايد الغضب العالمي من الممارسات الإسرائيلية والتي دفعت أكثر من 2 مليون شخص لشفة المجاعة، فأصبحت القضية الفلسطينية

قضية إنسانية تتصدر المشهد العالمي.