وزير الاتصالات: مسابقة "ديجيتوبيا" تعزز روح المنافسة العلمية بين الشباب

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الأساسي من إطلاق مسابقة "ديجيتوبيا" يتمثل في تعزيز روح المنافسة القائمة على العلم والاجتهاد بين الشباب المصري.

وأشار، إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الطاقات الإبداعية وفتح مجالات جديدة أمام المشاركين في مختلف تخصصات التكنولوجيا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وأية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المسابقة التي أُطلقت قبل شهرين تستهدف أربع شرائح عمرية تبدأ من طلبة المرحلة الابتدائية مروراً بطلاب الإعدادية والثانوية، وصولاً إلى طلبة الجامعات والخريجين حتى سن 35 عاماً.

وأردف، أن كل شريحة تتنافس مع أقرانها في ثلاثة تخصصات رئيسية تشمل البرمجة والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والفنون الرقمية.

وأشار طلعت إلى أن المشاركة في المسابقة تتطلب العمل ضمن فرق مكونة من ثلاثة إلى خمسة أفراد، وهو ما يُعد أحد الأهداف الأساسية لها، إذ تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين الشباب في إنتاج حلول رقمية مبتكرة ذات قيمة مضافة.

ولفت الوزير إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً أن الشباب هم المحرك الأساسي للتحول الرقمي، وأن تمكينهم بالمهارات والخبرات المناسبة يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل مصر التكنولوجي.