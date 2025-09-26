وزير الشؤون النيابية: البرلمان يعمل حاليًا على بحث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن القوانين الجنائية كلما جاءت واضحة قلّ الخلاف بشأنها، لافتاً إلى أن البرلمان يعمل حالياً على بحث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق.

الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد

وأكد المستشار محمود فوزي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً للدستور، سيدعو مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، ما يعني أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد ستكون يوم الأربعاء 1 أكتوبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام النواب.

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي فقط التي تمت إعادتها إلى البرلمان لمناقشتها مجدداً، وليست القانون بأكمله، مشدداً على أنه لا يمكن الوقوف أمام أي تعديلات تستهدف مزيداً من الضمانات والحقوق للمواطنين.