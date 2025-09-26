الفلبين.. مقـ.تل 3 أشخاص وإجلاء 400 ألف بسبب عاصفة قوية تجتاح البلاد

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل 3 أشخاص وإجلاء 400 ألف شخص بسبب عاصفة قوية تجتاح الفلبين.

وفي وقت سابق؛ كانت السلطات المحلية في الفلبين، أعلنت أن أكثر من 10 آلاف شخص تم إجلاؤهم من المناطق الشمالية والوسطى من جزيرة "لوزون"، وذلك نتيجة اقتراب الإعصار "راغاسا".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية تحذيرًا من أمواج عاتية تهدد الحياة، قد يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار، مع ازدياد حدة العاصفة.

كما أغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في منطقة مانيلا، الاثنين، وفي 29 مقاطعة أخرى في البلاد كإجراء احترازي.

ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الوطنية، بلغت سرعة الرياح القصوى في مركز العاصفة نحو 215 كيلومترًا في الساعة، مع هبّات وصلت إلى 265 كيلومترًا في الساعة.

ويُصنف "راجاسا" على أنه إعصار فائق القوة، يعادل إعصارًا من الفئة الخامسة. وفي مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حذرت السلطات من احتمال حدوث "دمار واسع وكارثي" بسبب الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري.

