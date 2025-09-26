ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في شقة سكنية ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة منشأة النور لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب الحريق، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي العقار.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بمحتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق لمعرفة سبب الحريق.