كثرة الملح أبرزها.. 3 أسباب شائعة وراء تورم القدمين

من أسباب تورم القدمين والكاحلين الوقوف لفترات طويلة، والإفراط في تناول الملح، والحمل، كما قد يشير تورم القدمين والكاحلين إلى أمراض مثل السمنة، وقصور القلب، وأمراض الكبد.

وقد تكون أعراض مثل الحمى، ودفء الجلد عند اللمس، وتفاقم التورم، مدعاة للقلق

يحدث التورم أو الوذمة إذا تراكمت السوائل في أنسجتك.

كما يتجمع الدم في أوردة ساقيك، يبدأ السائل الدموي بالتجمع في أنسجة ساقيك وقدميك وكاحليك، قد تلاحظ أن حذائك أصبح أضيق من المعتاد.

اسباب تورم القدمين

1. الوقوف لساعات متواصلة

إذا كنت تعمل على قدميك، فقد تشعر بضيق حذائك في نهاية اليوم، الوذمة شائعة لدى الأشخاص الذين يقفون لفترات طويلة.

هذا النوع من التورم لا يشير عادة إلى وجود مشكلة صحية ويختفي بمجرد راحة قدميك

2. الملح

يُعد الصوديوم (كلوريد الصوديوم)، الذي يُشكل جزءًا من الملح ، أحد أكبر مُسببات احتباس السوائل في النظام الغذائي، توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) البالغين بعدم تناول أكثر من 2300 مليغرام، أو ملعقة صغيرة، من الصوديوم يوميًا

3. الحمل

يعد تورم القدمين والكاحلين جزءًا لا مفر منه من الحمل بالنسبة للعديد من الأشخاص.

يضغط الجنين على أوردة الحوض، التي تُنظّم الدورة الدموية أثناء نموه، قد يُسبّب تورم القدمين إزعاجًا أثناء الحمل، ويزداد سوءًا مع اقتراب موعد الولادة.

