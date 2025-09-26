سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: اليوم التالي بغزة في اجتماع ترامب ونتنياهو

قال سفير إسرائيل إلى الأمم المتحدة، داني دانون، إنّ هناك عمل مكثف في البيت الأبيض بشأن اليوم التالي بغزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر، أنّ اليوم التالي بغزة سيطرح خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وسيأتي بعد تحرير المحتجزين وإخراج حماس من المشهد.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطارًا مؤلفًا من 21 بندًا يقترح أن يكون حجر الأساس لما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعه بقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح سريع لجميع الأسرى، وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع، وتشكيل إدارة مؤقتة لا تضم حركة حماس، مع توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة الإعمار.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، رافضا دعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل، الذين يطالبون بفرض السيادة على المنطقة والقضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء. ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي من أجل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة.