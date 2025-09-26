قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية محور رئيسي في إستراتيجية الهيئة لزيادة كفاءة السوق

الدكتور محمد عبد العزيز
الدكتور محمد عبد العزيز
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي” ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار “جيل 2030”، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الشباب وذوي الهمم.

وفي بداية حديثه، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية والتنظيمية المسؤولة عن الإشراف على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن التعريف بهذه الأنشطة جزء أساسي من جهود التوعية الموجهة للشباب لتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الأنشطة في مجالات التمويل والاستثمار وتعزيز الشمول المالي.

كما دعا مساعد رئيس الهيئة الشباب إلى تبنّي ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم، والحرص على استغلال مدخراتهم في قنوات الاستثمار الآمنة التي تخضع لرقابة الهيئة والجهات المرخص لها.

وأكد أن الادخار والاستثمار المنظم يمثلان الطريق الأمثل لبناء مستقبل مالي مستقر، ووسيلة رئيسية لتمكين الشباب من تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية عبر أدوات مالية آمنة ومتنوعة.

وفي فقرة أخرى، شدد الدكتور محمد عبد العزيز على أهمية مكافحة الاحتيال المالي، موضحاً أن الخطوة الأولى تبدأ من وعي الشباب بحقوقهم المالية، والتأكد من التعامل فقط مع الكيانات الخاضعة للإشراف والرقابة. 

وحذر من الانسياق وراء العروض الوهمية أو الاستثمارات غير القانونية التي تستهدف استغلال عدم وعي الأفراد، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في جهودها لرفع مستوى الثقافة المالية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات احتيالية.

وتناول مساعد رئيس الهيئة بالشرح مفهوم التكنولوجيا المالية (FinTech)، وأهدافها وأهميتها في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، موضحاً أن الهيئة تبنّت هذا الملف الحيوي وانتهت من وضع الإطار التنظيمي له، ما ساهم في تمكين عدد من مقدمي الخدمات من اعتماد نماذج أعمال قائمة على التكنولوجيا المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإنشاء شركات ناشئة تعتمد على الحلول الرقمية.

 وأكد أن التكنولوجيا المالية تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الهيئة لزيادة كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز أن الشمول المالي ليس مجرد وصول الأفراد إلى الخدمات المالية، بل جوهره نقل المعرفة والتعلم لتعظيم الاستفادة من هذه الخدمات، بحيث يمتلك الشباب القدرة على اتخاذ قرارات رشيدة وفعّالة في استغلال مواردهم المالية. 

وأكد أن بناء ثقافة مالية قائمة على الوعي والمعرفة هو الأساس لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للشمول المالي.

بعد ذلك استعرض مساعد رئيس الهيئة استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي من ضمن بنودها تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب، بما يساهم في تحسين مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

وأوضح أن نشر الثقافة والوعي لدى الشباب بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على فهم وأدلة واضحة، مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ويحسن مستويات المعيشة، من خلال إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في القائم منها، وهو ما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد القومي.

وأشاد مساعد رئيس الهيئة بالجهود المشتركة مع وزارة الشباب والرياضة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين لنشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب، مستعرضاً ما تم إنجازه في هذا الإطار.

كما أشار إلى مسابقة Y Champions، التي أطلقتها الهيئة مع الوزارة، والهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية من خلال تشجيع الشباب على إنتاج محتوى مرئي قصير يعرض أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل مبتكر وجذاب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أكثر شمولاً وعدالة في الخدمات المالية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد عبد العزيز أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن وعيهم بوسائل الادخار والاستثمار الآمن هو الحصن الأول ضد الاحتيال المالي، مشيراً إلى التزام الهيئة بمواصلة جهودها مع وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الثقافة المالية وترسيخ الشمول المالي بين مختلف فئات الشباب.

الهيئة العامة للرقابة المالية الشمول المالي ثقافة الادخار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استشاري : الهواتف الذكية تضاعف مشكلات جفاف العين لدى الأطفال

صورة أرشيفية

سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: اليوم التالي بغزة في اجتماع ترامب ونتنياهو

الكرملين

روسيا: تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول

بالصور

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد