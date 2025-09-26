بحضور وكيل الأوقاف.. افتتاح مسجد البر والإيمان بالمنتزه بعد تطويره

شارك حزب مستقبل وطن بالإسكندرية في افتتاح مسجد البر والإيمان بسيدي بشر قبلي، بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة،

شهد الافتتاح حضور الشيخ الدكتور نجاح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حيث أكد أهمية دور المساجد في نشر قيم التسامح والاعتدال، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خدمة المواطنين.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن مشاركة الحزب في افتتاح المسجد تأتي في إطار دعمه للمبادرات المجتمعية والدينية التي تعزز من دور القيم الروحية والأخلاقية داخل المجتمع، مشددًا على أن الحزب يحرص على التواجد الفعّال بين المواطنين في مختلف المناسبات.

وشارك في الفعالية الدكتور محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، ورمضان بطيئة، الأمين المساعد بالمحافظة، وأحمد رزق الحكيم، أمين القسم، وإسلام الضبع أمين التنظيم، وإبراهيم الرشيدي، أمين الوحدة الحزبية، وعدد من أعضاء الأمانات والوحدات الحزبية بقسم المنتزه أول.