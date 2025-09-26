قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
أخبار العالم

نتنياهو: إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

و أضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة .

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ذلك أم لا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "ربما نكون قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ومن التوصل إلى السلام، وقد حان الوقت لوقف حرب غزة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أنهت 7 حروب وتعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة.

وتابع: "لديَّ التزام لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسبب عدد القتلى في صفوف الجنود، ووجدنا أن عدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا، مضيفًا: "حرب أوكرانيا عار علينا".

واستطرد: "الوضع بين إسرائيل وغزة معقد والحرب قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهاءها الآن، كما نريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن".

وتحدث الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر عن تطبيق "تيك توك" قائلًا: "نجحنا في إنجاز صفقة تيك توك، لافتًا إلى أن قيمة صفقة "تيك توك" تصل لـ 14 مليار دولار، وأن الرئيس الصيني (شي جين بينج وافق عليها.


 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس نتنياهو غزة

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
فحص عوادم السيارات
دنيا سمير غانم
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
