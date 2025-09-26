باحث: الأكل المتخمر يرفع المناعة.. والكرنب بالملح مضاد طبيعي

أكد الدكتور محمد مناع، الباحث بقسم الميكروبيولوجي بجامعة بوسان في كوريا الجنوبية، أن تعدد الخضروات في السلطة وإضافة التوابل الطبيعية لهما دور أساسي في دعم صحة الإنسان.



وأشار إلى أهمية التركيز على الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة، مثل الكرنب المخمّر منزليًا، حيث يمكن تحضيره ببساطة عبر تقطيع الكرنب وإضافة الملح إليه في برطمان زجاجي لمدة أسبوع، مما يحوّله إلى مضاد طبيعي للأمراض.

الأكل المتخمر: تريند علمي مدعوم بأبحاث بشرية

خلال لقائه في برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، أوضح الدكتور مناع أن هناك دراسات علمية مؤكدة أجريت على البشر تؤكد أهمية الأكل المتخمر في رفع كفاءة الجهاز المناعي.

وتابع:"نتحدث اليوم عن نتائج علمية، وليس فقط نظريات... التجارب على الإنسان أثبتت فعالية الأكل المتخمر في دعم المناعة وتقليل الالتهابات،" أكد مناع.

الرنجة مفيدة.. والفسيخ خطر

وفي معرض حديثه عن الأطعمة المصرية التقليدية، أشار الدكتور مناع إلى أن الرنجة تُعد من الأطعمة المتخمرة المفيدة نسبيًا، بينما حذر بشدة من تناول الفسيخ، قائلاً:"الرنجة يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الأكل المتخمر، لكن الفسيخ يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة بسبب طرق التحضير غير الآمنة."

العيش البلدي "أبو ردة": الأفضل عالميًا

لفت مناع إلى أن العيش البلدي المصري المصنوع من الردة (النخالة) يُعد من أفضل أنواع الخبز في العالم من حيث القيمة الغذائية ودوره في دعم الجهاز الهضمي.

وأكمل :"الردة غنية بالألياف التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما ينعكس إيجابًا على صحة الجسم بالكامل."

الكمبوتشا والشاي الأسود.. وصفات طبيعية لرفع المناعة

استعرض الباحث المصري تجربة كوريا الجنوبية مع الكمبوتشا، وهو مشروب طبيعي يتم تحضيره من الشاي المُخمر مع نوع من البكتيريا المفيدة، وله دور كبير في:

دعم المناعة

تحسين الهضم

مساعدة الجسم على التعافي بعد العلاج الكيميائي

وأضاف أن الشاي الأسود بدون سكر يُعد مشروبًا مفيدًا أيضًا للصحة العامة، خصوصًا عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.