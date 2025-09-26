قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: الأكل المتخمر يرفع المناعة.. والكرنب بالملح مضاد طبيعي

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد مناع، الباحث بقسم الميكروبيولوجي بجامعة بوسان في كوريا الجنوبية، أن تعدد الخضروات في السلطة وإضافة التوابل الطبيعية لهما دور أساسي في دعم صحة الإنسان.


وأشار إلى أهمية التركيز على الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة، مثل الكرنب المخمّر منزليًا، حيث يمكن تحضيره ببساطة عبر تقطيع الكرنب وإضافة الملح إليه في برطمان زجاجي لمدة أسبوع، مما يحوّله إلى مضاد طبيعي للأمراض.

الأكل المتخمر: تريند علمي مدعوم بأبحاث بشرية

خلال لقائه في برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، أوضح الدكتور مناع أن هناك دراسات علمية مؤكدة أجريت على البشر تؤكد أهمية الأكل المتخمر في رفع كفاءة الجهاز المناعي.

وتابع:"نتحدث اليوم عن نتائج علمية، وليس فقط نظريات... التجارب على الإنسان أثبتت فعالية الأكل المتخمر في دعم المناعة وتقليل الالتهابات،" أكد مناع.

الرنجة مفيدة.. والفسيخ خطر

وفي معرض حديثه عن الأطعمة المصرية التقليدية، أشار الدكتور مناع إلى أن الرنجة تُعد من الأطعمة المتخمرة المفيدة نسبيًا، بينما حذر بشدة من تناول الفسيخ، قائلاً:"الرنجة يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الأكل المتخمر، لكن الفسيخ يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة بسبب طرق التحضير غير الآمنة."

العيش البلدي "أبو ردة": الأفضل عالميًا

لفت مناع إلى أن العيش البلدي المصري المصنوع من الردة (النخالة) يُعد من أفضل أنواع الخبز في العالم من حيث القيمة الغذائية ودوره في دعم الجهاز الهضمي.

وأكمل :"الردة غنية بالألياف التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما ينعكس إيجابًا على صحة الجسم بالكامل."

الكمبوتشا والشاي الأسود.. وصفات طبيعية لرفع المناعة

استعرض الباحث المصري تجربة كوريا الجنوبية مع الكمبوتشا، وهو مشروب طبيعي يتم تحضيره من الشاي المُخمر مع نوع من البكتيريا المفيدة، وله دور كبير في:

دعم المناعة

تحسين الهضم

مساعدة الجسم على التعافي بعد العلاج الكيميائي

وأضاف أن الشاي الأسود بدون سكر يُعد مشروبًا مفيدًا أيضًا للصحة العامة، خصوصًا عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

قسم الميكروبيولوجي جامعة بوسان كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

لماذا آية الكرسي أعظم آية

لماذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن؟.. لأنها جمعت 7 أصول لا تعرفها

يسري جبر

الاستدانة بقدر الضرورة.. يسري جبر: النبي كان يربي الأمة على الحذر من الديون

قوافل دار الإفتاء في شمال سيناء

مجالس فقهية.. قوافل دار الإفتاء تواصل جهودها الميدانية في شمال سيناء

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد