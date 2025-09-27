الإمارات تطلق جائزة جديدة باسم المؤسسة التنويرية لتعزيز الثقافة المجتمعية

قال أيمن جراح نائب مدير مؤسسة البحث العلمي بالإمارات، إن المؤسسة استحدثت هذا العام جائزة رابعة باسم «المؤسسة التنويرية» بهدف تشجيع مؤسسات الثقافة والتنوير على القيام بدورها في نشر القراءة بالمجتمع. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الإيمان بأن مسؤولية التنوير مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ولا يمكن أن تتحملها الحكومة وحدها، بل يجب أن تتكامل جهود المؤسسات العلمية والثقافية لتحقيق نهضة حقيقية في الوعي المجتمعي.

وأضاف أيمن جراح، في لقاء ببرنامج «العاشرة» مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المؤسسة سبق أن استحدثت في مواسم سابقة جائزة «المعلم المثقف» تقديرًا لدور المعلم القدوة في غرس حب القراءة لدى الطلاب.

وأوضح أن الفكرة أثبتت نجاحها بعد أن انعكست ثمارها على المعلمين والطلاب معًا، مشيرًا إلى أن المعلم المثقف هو الذي يصنع الطالب المثقف، وأن رؤية الطالب لمعلمه وهو يقرأ تشجعه تلقائيًا على القراءة.

وأكد نائب مدير مؤسسة البحث العلمي بالإمارات أن المشروع وصل صداه إلى نحو 20 مليون طالب مصري عُرض عليهم، وشارك فيه ما لا يقل عن 5 ملايين طالب عبر مراحل تصفية متعددة، مع الحرص في كل مرحلة على تحقيق التحكيم العادل والشفاف. وأشار إلى أن المرحلة الختامية تُجرى بتعاون فريق مستقل من المؤسسة في الإمارات لضمان أعلى درجات النزاهة، ما جعل المسابقة نموذجًا يُحتذى في دعم الثقافة والمعرفة بين الأجيال الجديدة.