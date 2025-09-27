قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاسدة .. ترامب يطالب بإقالة رئيسة العلاقات الدولية بشركة مايكروسوفت

ليزا موناكو
ليزا موناكو
محمود نوفل

دعا  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقالة رئيسة العلاقات الدولية في شركة مايكروسوفت ليزا موناكو قائلا "على مايكروسوفت إقالة رئيسة العلاقات الدولية ليزا موناكو فورا.

وأضاف  " ليزا موناكو "فاسدة" ومنصبها في مايكروسوفت يسمح لها بالوصول لمعلومات حساسة للغاية.

وأضاف ترامب : ليزا موناكو تشكل خطرا على الأمن القومي في ظل العقود التي أبرمناها مع "مايكروسوفت".

فيما كشفت صحيفة معاريف العبرية ، أنه في خطوة غير مسبوقة، قررت شركة مايكروسوفت وقف وصول وحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خدماتها السحابية، بعد تحقيق كشف عن انتهاكات جسيمة لشروط الاستخدام.

 وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن القرار جاء عقب تحقيق استقصائي أظهر أن الوحدة استخدمت منصة Azure لتطوير نظام مراقبة واسع النطاق استهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب التقرير، جمع النظام ملايين المكالمات الهاتفية وحللها في الوقت الحقيقي، تحت شعار داخلي للوحدة: “مليون مكالمة في الساعة”، وقد بلغت قاعدة البيانات الضخمة أكثر من 8000 تيرابايت، خُزنت في مركز بيانات تابع لمايكروسوفت في هولندا، مع الاستعانة بخوارزميات متقدمة للذكاء الاصطناعي.

في البداية، ركزت العمليات على الضفة الغربية، ثم توسعت لتشمل الحرب على غزة، حيث استُخدمت البيانات في تحديد الأهداف وتجهيز الغارات الجوية. ويُظهر ذلك مدى اعتماد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على بنى تحتية تقدمها شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى.

جذور المشروع

تعود بدايات هذا التعاون إلى اجتماع استراتيجي عُقد عام 2021 بين الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، وقائد الوحدة آنذاك يوسي شاريئيل، حيث تم الاتفاق على إتاحة قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للوحدة 8200. واستمر المشروع ثلاث سنوات، مثّل خلالها ركيزة أساسية في عمل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

التحقيق الذي غير المعادلة

بعد نشر التحقيق، كلّفت مايكروسوفت شركة المحاماة الأمريكية كوفينجتون آند بيرلينغ بمراجعة عاجلة. وأكدت النتائج الأولية وجود أدلة تدعم ما ورد في تقرير الغارديان. وقال مسؤول كبير في مايكروسوفت لمسؤولين إسرائيليين: “بينما لا يزال التحقيق جارياً، حددنا أدلة تدعم عناصر التقرير”. وبناء على ذلك، صدر القرار بوقف الخدمات.

نقل البيانات نحو بديل جديد

عقب القرار، سارعت الوحدة 8200 إلى نقل بياناتها من هولندا في عملية عاجلة أوائل أغسطس، وسط خطط لاعتماد خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) كبديل. وحتى الآن لم يعلّق الجيش الإسرائيلي أو شركة أمازون على هذه التطورات.

تداعيات القرار

يمثل هذا الإجراء أول مرة توقف فيها شركة تكنولوجيا أمريكية كبرى خدماتها عن الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة. ومع أن القرار لا يشمل كامل التعاون التجاري مع مايكروسوفت، إلا أنه يُنهي شراكة استمرت ثلاث سنوات، ويثير نقاشا واسعا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول مخاطر تخزين البيانات العسكرية الحساسة على منصات أجنبية تُدار من خارج البلاد.

مايكروسوفت ليزا موناكو ترامب جيش الاحتلال الضفة الغربية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

ترشيحاتنا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سرية ..وكالة الطاقة الذرية تعلن إستئناف عمليات التفتيش في إيران

ليزا موناكو

فاسدة .. ترامب يطالب بإقالة رئيسة العلاقات الدولية بشركة مايكروسوفت

ترامب

ترامب: اتفاق وشيك لإنهاء الحرب بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد