غزة تنزف.. 21 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

استشهد فجر اليوم، السبت، 21 فلسطينيا وأصيب العشرات، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية بأن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزل عائلة الجمل بمنطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كما أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بغزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي بلدة الزوايدة وسط غزة، وصل 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى شهداء الأقصى مع إصابة آخرين نتيجة قصف منزل هناك.

أما في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فقد أعلنت المصادر عن انتشال 5 شهداء من منزل عائلة الشرفا بعد القصف، فيما لا يزال 13 شخصًا تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.