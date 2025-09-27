إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية .. تفاصيل

أعلنت 12 دولة، اليوم السبت، إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

ويضم التحالف كلًا من السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية بأن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزل عائلة الجمل بمنطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كما أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بغزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.