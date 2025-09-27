مع انتهاء تقديمات «سكن لكل المصريين 7».. اعرف موقفك وخطوات مابعد الحجز

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تواصل وزارة الإسكان طرح الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الممددة للحجز، أعلنت الوزارة أن غدًا الأحد هو الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز إلكترونيًا، في ظل تسهيلات غير مسبوقة للتقديم الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الإسكان

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن غدًا الأحد هو آخر موعد لحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز ضمن الطرح الثاني للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والمخصصة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن فترة الحجز تم مدها استجابة لطلبات المواطنين، من أجل إتاحة فرصة كافية لاستكمال المستندات وسداد المقدمات.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة هذه المرة عبر المنصة الرقمية، وسمحت برفع المستندات إلكترونيًا، مما ساعد على تفادي الزحام وتيسير الإجراءات.

وأضاف:"حتى الآن، سجل أكثر من 240 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني، من بينهم 150 ألفًا قاموا بسداد مقدمات الحجز، رغم أن الطرح يشمل نحو 195 ألف وحدة فقط".

أولوية للمحرومين من الطرح السابق

وتابع خطاب أن العديد من المتقدمين في الطرح السابق، الذين لم يحصلوا على الأولوية حينها، تم إتاحة فرص حقيقية لهم في الإعلان الحالي، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بضرورة تحقيق العدالة وتوسيع قاعدة الاستفادة.

خطوات ما بعد غلق باب الحجز

وأوضح المتحدث باسم الإسكان أن المرحلة التالية ستبدأ بعد إغلاق باب الحجز، وتشمل:

فرز الأوراق خلال شهر لتحديد المستحقين.

إخطار الحاجزين برسائل نصية على الهواتف.

تحديث البيانات عبر المنصة الإلكترونية بسهولة.

تخفيضات كبيرة في رسوم التنازل

وكشف خطاب عن تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بنسبة تصل إلى 70% في المدن الجديدة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التنازل والتسجيل.