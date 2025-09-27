قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مع انتهاء تقديمات «سكن لكل المصريين 7».. اعرف موقفك وخطوات مابعد الحجز

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي
منار عبد العظيم

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تواصل وزارة الإسكان طرح الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الممددة للحجز، أعلنت الوزارة أن غدًا الأحد هو الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز إلكترونيًا، في ظل تسهيلات غير مسبوقة للتقديم الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الإسكان

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن غدًا الأحد هو آخر موعد لحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز ضمن الطرح الثاني للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والمخصصة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن فترة الحجز تم مدها استجابة لطلبات المواطنين، من أجل إتاحة فرصة كافية لاستكمال المستندات وسداد المقدمات.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة هذه المرة عبر المنصة الرقمية، وسمحت برفع المستندات إلكترونيًا، مما ساعد على تفادي الزحام وتيسير الإجراءات.

وأضاف:"حتى الآن، سجل أكثر من 240 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني، من بينهم 150 ألفًا قاموا بسداد مقدمات الحجز، رغم أن الطرح يشمل نحو 195 ألف وحدة فقط".

أولوية للمحرومين من الطرح السابق

وتابع خطاب أن العديد من المتقدمين في الطرح السابق، الذين لم يحصلوا على الأولوية حينها، تم إتاحة فرص حقيقية لهم في الإعلان الحالي، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بضرورة تحقيق العدالة وتوسيع قاعدة الاستفادة.

خطوات ما بعد غلق باب الحجز

وأوضح المتحدث باسم الإسكان أن المرحلة التالية ستبدأ بعد إغلاق باب الحجز، وتشمل:

فرز الأوراق خلال شهر لتحديد المستحقين.

إخطار الحاجزين برسائل نصية على الهواتف.

تحديث البيانات عبر المنصة الإلكترونية بسهولة.

تخفيضات كبيرة في رسوم التنازل

وكشف خطاب عن تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بنسبة تصل إلى 70% في المدن الجديدة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التنازل والتسجيل.

وزارة الإسكان محدودي ومتوسطي الدخل سكن لكل المصريين

