سعر الدولار اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في مصر
فى مهمة لحماية الأرض .. 3 أقمار اصطناعية تتجه نحو الفضاء | ما القصة؟
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
أخبار البلد

إنطلاق الأسبوع التدريبي 8 بمركز سقارة .. غدا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن  إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن بمركز التنمية المحلية بسقارة غداً الأحد والمقرر انعقاده خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الخطة التدريبية للوزارة 2025 / 2026، وبرعاية وإشراف الوزارة على تنمية وبناء قدرات الكوادر المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تدريبية متكاملة تستهدف القيادات والعاملين في مختلف مواقع العمل المحلي، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن التدريب وبناء القدرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري وتطوير المحليات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الأسبوع التدريبي الثامن يقام بمشاركة 102 متدرب من مختلف المحافظات، ويتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، حيث يتناول البرنامج الأول استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي باعتباره دورة تخصصية، فيما يركز البرنامج الثاني على تأهيل العاملين في مجال تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، بينما يتناول البرنامج الثالث إعداد وتأهيل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بما يعزز من قدرتهم على إدارة الملفات المحلية بكفاءة وفاعلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن الخطة التدريبية مستمرة على مدار العام، وتتنوع برامجها بما يلبي احتياجات جميع مستويات العمل بالمحليات، بما يعزز الدور الحيوي لمركز سقارة كمنارة للتدريب والتنمية المحلية في مصر.

وأشار د.عصام الجوهري إلى أن مركز سقارة للتدريب فى حالة رفع كفاءة و انشاءات للمبانى الجديدة فى إطار خطة تطويره التى اطلقتها وزيرة التنمية المحلية  فى بداية العام الجاري .

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

