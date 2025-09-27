قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة اليوم السبت ٢٧ سبتمبر، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد  الوزير بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية. وأكد الحرص على مواصلة جهود تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن التطلع إلى عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة قريبًا وبما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي، مع الترحيب بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية والبنية التحتية في كلا البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية في الجزائر بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي الادانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر والجزائر، حيث أكد السيد الوزير أهمية دعم مسار الحل الليبي–الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. وأبرز الوزير عبد العاطي أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.

وحرص الوزير على الاشادة بالدور الجزائري خلال عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن، كما تم بحث القضايا المطروحة على أجندة المجلس، وبما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أحمد عطاف

