إنجاز كبير.. الكويت تهنئ مصر والسعودية بفوزهما بعضوية مجلس إيكاو

قال رئيس الطيران المدني الكويتي، الشيخ حمود المبارك الحمود الصباح، إن دولة الكويت تتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى السعودية ومصر الشقيقتين لفوزهما بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثانية، كما تهنئ الدول الصديقة التي حازت على مقاعد الفئة الأولى من المجلس.

جاءت تصريحات رئيس الطيران المدني الكويتي، الشيخ حمود المبارك الحمود الصباح، عقب عملية التصويت التي جرت، اليوم /السبت/، لانتخابات مجلس الإيكاو للفئتين الأولى والثانية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة المنعقدة في مدينة "مونتريال" الكندية.

وأسفرت نتائج التصويت عن حصول المملكة العربية السعودية على عدد 175 صوتا وجمهورية مصر العربية على 166 صوتا من إجمالي عدد الدول التي يحق لها التصويت وعددها 185 دولة.

ووصف الشيخ حمود الصباح، رئيس وفد الكويت في اجتماعات "إيكاو"، فوز السعودية ومصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثانية بأنه يؤكد المكانة المتميزة التي يحظى بها البلدان الشقيقان في صناعة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

وأضاف أن انتخاب مقاعد الفئة الثالثة للمجلس ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل، متمنيا كل التوفيق والنجاح للدول الشقيقة والصديقة للفئة الثالثة والتي ستكمل أعضاء المجلس الذي يتكون من 36 مقعدا لمدة ثلاث سنوات قادمة.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي تعقد خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، تجري بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الطيران المدني.

