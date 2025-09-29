قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 29 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29 سبتمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025

 ستتلقى الإلهام من كبار السن في المنزل. أي عمل تبدأه اليوم من المرجح أن ينجح، ستبقى صحتك أفضل من ذي قبل. قد يقدم لك أحد أقاربك نصائح لتوسيع نطاق عملك، ستزداد سمعتك في المجتمع، وسيُقدّر كبار السن سلوكك ويشيدون بك. 

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

قد تفكر في الدخول في شراكة مع مجموعة أعمال كبيرة. توقع مكاسب مالية أكبر من المعتاد. سيحظى أصحاب الفنون في هذا البرج بالاحترام في المجتمع، وستُعجب بإبداعك، ستشهد حياتك الزوجية مزيدًا من السعادة. 

 برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

ستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك، مما يخلق جوًا من البهجة والسرور. سيدعمك زملاؤك في العمل، وسيسعى زملاؤك الجدد للتعلم منك. ستُفيد علاقاتك السياسية عملك. 

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

 كن حذرًا في معاملاتك المالية. قد تحتاج إلى بذل جهد أكبر لإنجاز مهامك. سيحقق الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية نتائج جيدة. 

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

حاول ضبط نفقاتك اليوم. قد يصل ضيوف مفاجئون، مما يُبقي النساء مشغولات في المطبخ. ستبقى حياتك الزوجية سعيدة. 

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

سيكون يومك جيدًا ستحصل على نصائح قيّمة من شخص خبير في العمل الحكومي، مما يُسهّل عليك مهامك. سيفاجئك صديق قديم بمكالمة هاتفية. سيتفق أفراد عائلتك اليوم على أمر مهم

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

قد تزور مكانًا دينيًا مع شريكك/شريكتك. سيكسب خبراء التسويق عميلًا مهمًا، مما يعد بأرباح مستقبلية. 

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

ستبرم صفقة مع شركة ستجلب لك فوائد تفوق التوقعات. سيحظى المحامون في هذا البرج بيوم جيد مع قضايا جديدة. ستكون حياتك الزوجية سعيدة، وقد تخطط لمشاهدة فيلم مع زوجتك.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

ستتاح لشخصيات في الفن والأدب فرصة لتقديم عروض وإبراز مواهبهم ستُنجز خططك المهمة بسلاسة، وسيسعد رؤسائك بعملك، مما يزيد من فرص انتقالك إلى المكان الذي ترغب به.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

 ستتحسن أوضاعك المالية، وقد تُسترد أموالك المستحقة ستفتح لك قدراتك آفاقًا جديدة للنمو، قد تتاح لعشاق الرياضة فرصة اللعب

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

ستُتاح لك فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب تجارية، مما يُعزز وضعك المالي، يُنصح بالهدوء وتجنب العناد المفرط. ستشارك في أنشطة اجتماعية وتكسب احترام الآخرين. ستكون حياتك الزوجية سعيدة، وقد تتلقى أخبارًا سارة من أبنائك.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 

 ستستمر أنشطتك التجارية بسلاسة، وستُحلّ أيضًا مشكلة قائمة منذ فترة، ستساعد شخصًا محتاجًا، مما سيُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته، يمكنك الاستعانة بأخيك الأكبر في بعض الأعمال؛ فخبرته ستكون مفيدة لك.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الدلو برج الجوزاء

