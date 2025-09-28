وظيفة خالية بمجال التعليم الأكاديمي بدولة الإمارات.. قدم الآن

يبحث الراغبون في الحصول علي فرصة عمل بالخارج، عن الوظائف التي أعلنتها جامعة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتوافر فرص وظيفية جديدة في مجال التعليم الأكاديمي، حيث فتحت باب التقديم لشغل وظيفة أستاذ مشارك في قانون الإجراءات المدنية، وذلك في إطار خطتها لتعزيز كوادرها الأكاديمية ودعم البرامج التعليمية والبحثية بالجامعة.

وظائف

التخصص المطلوب

أستاذ مشارك في قانون الإجراءات المدنية

شروط التقديم

الوظائف متاحة لجميع الجنسيات.

باب التقديم مفتوح حتى يتم شغل الوظائف.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه في القانون، مع سجل أكاديمي متميز في مجال قانون الإجراءات المدنية.

المهام والمسؤوليات

تطوير وتدريس المقررات الدراسية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في مجال قانون الإجراءات المدنية والمواد المرتبطة به.

إجراء بحوث علمية متقدمة ونشرها في مجلات قانونية محكمة مرموقة، والمشاركة في مؤتمرات علمية دولية.

الإشراف الأكاديمي على الطلاب وتقديم التوجيه اللازم لهم، خاصة المهتمين بالعمل في مجال القانون المدني.

تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات ذات الصلة بمجال القانون.

المشاركة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الكلية، بما يساهم في تطوير التعليم القانوني بالجامعة.

المؤهلات المطلوبة

درجة الدكتوراه في القانون، مع تخصص دقيق في قانون الإجراءات المدنية.

خبرة أكاديمية مثبتة في التدريس الجامعي والتفاعل مع الطلاب.

سجل بحثي قوي يشمل منشورات علمية متميزة.

القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات، مع خبرة في الحصول على منح بحثية.

المؤهلات المفضلة

خبرة عملية في مجال قانون الإجراءات المدنية من خلال العمل مع مؤسسات حكومية أو منظمات دولية أو قطاع خاص.

خبرة في الإشراف على طلاب الدراسات العليا أو تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد.

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، مع القدرة على إعداد الأبحاث والعروض الأكاديمية.

مهارات عالية في التخطيط وإدارة البرامج والقدرة على التعامل مع أنظمة معلومات الطلاب الإلكترونية.

طريقة التقديم

ودعت جامعة الفجيرة الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجامعة، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل أكبر بشأن المتطلبات وآلية التقديم من خلال الرابط المخصص على المنصة الإلكترونية للجامعة.