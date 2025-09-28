رسامة شمامسة جدد وتكريم المتفوقين في مهرجان الكرازة بجناكليس

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية جناكليس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، و ٧ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما احتفلت الكنيسة بزيارة نيافة الأنبا إيلاريون الأولى لها، حيث ألقى نيافته كلمة تقدير عن المتنيح نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية السابق، وقدم فريق كورال "بني النور" فقرات ترانيم، وقدم فريق المسرح "بي لمباس" أوبريت بعنوان "حكاية شعب" عن شهداء ليبيا، وتم عرض لتاريخ الكنيسة.

هذا وكرّم نيافة الأنبا إيلاريون خلال الحفل خريجي حضانة الكنيسة، وكذلك المتفوقين في مهرجان الكرازة المرقسية لهذا العام من أبناء الكنيسة، وتم التقاط الصور التذكارية.