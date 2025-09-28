قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا شحاتة: المدرب المصري لا يتحمل ضغوط تدريب الأهلي والزمالك

ياسمين تيسير

كشف رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن رأئيه في المدير الفني الجديد للاهلي البرتغالي توماس توماسبرج.

وقال رضا شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: “شخصية المدرب في الوقت الحالي للاهلي اهم من اي فنيات ولاعبي الاهلي لابد ان يدركون انهم قريبين من الرحيل وأضاف: محدش يلوي دراع الاهلي، ومش وقته التعاقد مع مدرب مشروع، تواجد اسم مدرب كبير للاهلي في الوقت الحالي الأنسب، واللاعبين لابد ان يعرفون قوة شخصية المدرب ويخشون الخروج من باب الأهلي في أي وقت”.

 وتابع:.المدرب المصري لا يتحمل الضغط الجماهيري للاهلي في الوقت الحالي، ومع اول سقوط الجماهيري ستهاجمه بقوة، ولذلك المدرب المصري يبتعد عن تولي تدريب الأهلي

 وأدرف: عماد النحاس يتعرض لضغوط جماهيرية قوية في الوقت الحالي، وحزنت من عماد النحاس بسبب تبريره لأحد الجماهير اسباب قيامه بتبديل لاعب من الأهلي في المباراة الماضية.

